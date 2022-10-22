Коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов".

Во время последней воздушной тревоги, которая длилась в Одесской области и по всей стране около 3 часов, враг нанес ракетные удары по региону. Есть раненые.

Как проинформировал глава ОВА Максим Марченко, враг нанес дважды ударил по объекту энергетической инфраструктуры.

"Вследствие этого в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света. Сейчас коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов", – добавил он.

Видео дня

Как пишет "Суспільне Одеса" со ссылкой на Одесскую райгосадминистрацию, в результате ракетных ударов есть трое раненых.

Заметим, воздушную тревогу в Одесской области объявили в 7:41. Она продолжалась до 10:57. Местные СМИ сообщали о звуках взрывов около 8:30.

Обстрелы россиян 22 октября: что стоит знать

Как сообщал Генштаб по состоянию на утро субботы, в течение суток противник нанес 5 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил более 94 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись районы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Купянск; Бахмут, Отрадовка, Марьинка, Зеленополье Донецкой области; Запорожье, а также Нововоскресенское на Херсонщине. Оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии и Никопольский район Днепропетровщины. Около 1000 семей без света. Также в течение суток оккупанты атаковали украинских воинов в трех областях.

Утром субботы была объявлена воздушная тревога по всей территории Украины. Она длилась около трех часов. В это время россиянами были нанесены удары по ряду областей Украины. В результате обстрелов обесточены Кировоградская, Ривненская, Хмельницкая, Волынская области. Также перебои со светом в Черкасской области – из-за повреждения энергетической инфраструктуры Кировоградской области.

Вас также могут заинтересовать новости: