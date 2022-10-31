Киев, Запорожье и часть Черкасской области обесточены в результате атаки россиян.

Утром в понедельник, 31 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городам Украины.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об пролет ракет над областью в сторону севера и северо-запада. Спустя полчаса, около 8:30, проинформировал о залете еще группы ракет в область. Начальник Криворожской РОА Александр Вилкул также сообщал о пуске группы ракет в этом направлении.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что есть информация о пребывании в воздухе над Украиной 40 вражеских ракет.

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Взрывы в Киеве

Взрывы были слышны в столице. Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, на Киевщине работала ПВО.

"Жители Киевщины! В области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах", – написал он.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об атаке врага по объектам критической инфраструктуры.

"Часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Детальнее - впоследствии", - написал он.

Взрывы в Харькове

Также в соцсетях начали появляться сообщения о взрывах в Харькове. Информацию подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синєгубов.

"Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", - написал он.

Мэр города Игорь Терехов сообщил о двух "прилетах" по Харькову.

"Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", - информирует Терехов.

В 8:31 Синегубов сообщил, что взрывы прогремели около 8 утра. Враг нанес удар по Харькову и Чугуевскому району области, предварительно – ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода.

"Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом. Пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попаданий. Информация уточняется", – добавил глава ОВА.

Взрывы в Винницкой области

Кроме этого, была атакована Винницкая область.

"Винницкая область под ракетным обстрелом! Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя!", – написал председатель ОВА Сергей Борзов.

Впоследствии он сообщил, что в области была сбита ракета врага. Она упала на гражданские объекты.

"Есть разрушение. Погибших и раненых нет. Работают спецслужбы и ГСЧС", – информирует Борзов.

Взрывы в Черкасской области

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщает, что враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры в регионе.

"В связи с этим часть области обесточена. Аварийные службы работают", – добавил Табурец.

Взрывы в Запорожской области

Исполняющий обязанности городского головы Запорожья, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что утром враг атаковал объект критической инфраструктуры.

"Из-за атаки в городе возникли отключения энергоснабжения. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется", – говорится в сообщении.

Атаки по Украине 30-31 октября-что известно

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов в Николаевской, Херсонской, Харьковской и других областях Украины.

Только на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы около 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

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