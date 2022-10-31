Утром в понедельник, 31 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городам Украины.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об пролет ракет над областью в сторону севера и северо-запада. Спустя полчаса, около 8:30, проинформировал о залете еще группы ракет в область. Начальник Криворожской РОА Александр Вилкул также сообщал о пуске группы ракет в этом направлении.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что есть информация о пребывании в воздухе над Украиной 40 вражеских ракет.
Взрывы в Киеве
Взрывы были слышны в столице. Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, на Киевщине работала ПВО.
"Жители Киевщины! В области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах", – написал он.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил об атаке врага по объектам критической инфраструктуры.
"Часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Детальнее - впоследствии", - написал он.
Взрывы в Харькове
Также в соцсетях начали появляться сообщения о взрывах в Харькове. Информацию подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синєгубов.
"Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", - написал он.
Мэр города Игорь Терехов сообщил о двух "прилетах" по Харькову.
"Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", - информирует Терехов.
В 8:31 Синегубов сообщил, что взрывы прогремели около 8 утра. Враг нанес удар по Харькову и Чугуевскому району области, предварительно – ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода.
"Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом. Пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попаданий. Информация уточняется", – добавил глава ОВА.
Взрывы в Винницкой области
Кроме этого, была атакована Винницкая область.
"Винницкая область под ракетным обстрелом! Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя!", – написал председатель ОВА Сергей Борзов.
Впоследствии он сообщил, что в области была сбита ракета врага. Она упала на гражданские объекты.
"Есть разрушение. Погибших и раненых нет. Работают спецслужбы и ГСЧС", – информирует Борзов.
Взрывы в Черкасской области
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщает, что враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры в регионе.
"В связи с этим часть области обесточена. Аварийные службы работают", – добавил Табурец.
Взрывы в Запорожской области
Исполняющий обязанности городского головы Запорожья, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что утром враг атаковал объект критической инфраструктуры.
"Из-за атаки в городе возникли отключения энергоснабжения. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется", – говорится в сообщении.
Атаки по Украине 30-31 октября-что известно
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеским ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов в Николаевской, Херсонской, Харьковской и других областях Украины.
Только на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы около 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.