Предатели Украины соглашаются сотрудничать с оккупантами только за 5-10 тысяч гривен.

С начала полномасштабной войны в Украине задержали более 1600 человек, которые, вероятно, причастны к диверсионной деятельности.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"За 164 дня войны на территории Украины разоблачено около сотни ДРГ и задержано более 1600 человек вероятно причастных к диверсионной деятельности. Я на своем Facebook часто пишу о корректировщиках и пособниках диверсантов", - отметил он.

По словам Енина, корректировщики и пособники диверсантов соглашаются сотрудничать с россиянами за 5-10 тысяч гривен. За вознаграждение предатели предоставляют информацию о расположении позиций ВСУ, блокпостов, а также информируют о местах прилета ракет.

Теперь злоумышленникам грозит 15 лет заключения.

Напомним, несколько ранее СБУ разоблачила дельцов, которые продавали украинские паспорта российским диверсантам. Стоимость фальшивого паспорта составляла $4 тысячи.

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