Если есть запрет - значит есть причины, отметил глава Николаевской ОВА.

В курортном селе Коблево Николаевской области во время купания погибли два человека.

Люди погибли в результате подрыва на мине, сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Чиновник отметил, что люди купались, несмотря на введенный запрет.

"Повторяю, если запрещено - значит есть причины. Два человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете", - поделился он.

Коблево находится на берегу Черного моря на админгранице Николаевщины с Одесской областью.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска без объявления войны вторглись в Украину. Противник, в частности, обстреливал нашу территорию крылатыми ракетами из суден, которые находились в акватории Черного моря. Акватория моря была заминирована.

В Николаевской и Одесской областях запретили купаться в море.

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