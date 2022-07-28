В курортном селе Коблево Николаевской области во время купания погибли два человека.
Люди погибли в результате подрыва на мине, сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Чиновник отметил, что люди купались, несмотря на введенный запрет.
"Повторяю, если запрещено - значит есть причины. Два человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете", - поделился он.
Коблево находится на берегу Черного моря на админгранице Николаевщины с Одесской областью.
Напомним, рано утром 24 февраля российские войска без объявления войны вторглись в Украину. Противник, в частности, обстреливал нашу территорию крылатыми ракетами из суден, которые находились в акватории Черного моря. Акватория моря была заминирована.
В Николаевской и Одесской областях запретили купаться в море.
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