Большие скопления людей в любом месте потенциально очень опасны, предупредил председатель Одесской областной госадминистрации.

Одесская областная военная администрация и Одесский городской совет решили в этом году не открывать морские пляжи из-за вероятности ракетных ударов и из-за минной опасности.

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Марченко в Теlegram.

"Большие скопления людей в любом месте потенциально очень опасны. Именно поэтому и работают меры безопасности в торговых центрах, существует комендантский час и другие ограничения. Это также касается посещения пляжей и купания", - отметил он.

Он напомнил, что "из-за несоблюдения мер безопасности и игнорирования требований администрации люди на пляжах гибнут от вражеских мин, которые выбрасывает на побережье".

"Главная наша задача - это сохранение жизни и здоровья жителей области. Поэтому совместно с городским советом принято решение не открывать пляжи", - добавил Марченко.

Он призвал жителей региона с пониманием отнестись к такому решению.

Ранее стало известно, что с 30 июня в Одессе и Одесской области запрещено использовать и продавать пиротехнические средства, в частности, петарды, салюты и фейерверки.

С последнего дня июня также запрещено движение транспортных средств, которые создают чрезмерный уровень шума.

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