Подозреваемая не признала свою вину, узнали журналисты.

В Николаеве Заводской районный суд в среду, 17 мая, избрал меру пресечения Наталье Запорожченко - владелице батута, на котором погибла маленькая девочка.

Суд решил отправить предпринимательницу в следственный изолятор до 11 июля текущего года включительно, сообщает "Новостей-N", ссылаясь на сведения корреспондента. По его данным, женщина не признала свою вину и расплакалась тогда, когда ей предоставили слово.

"Мне очень жаль эту девочку, я очень переживаю, но я не виновата. Это не моя вина. Когда это произошло, меня даже не было в городе!", - заявила Запорожченко.

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Во время заседания суда также стало известно, что поведение детей на батуте контролировали операторы, которые не были официально трудоустроены.

Трагедия в Николаеве - сегодня это стоит прочитать

13 мая стало известно, что в городе на территории детского городка "Сказка" на батуте погибла девочка, которой было 4 года. По сведениям правоохранителей, ребенок запутался в петлях на одной из стенок батута и умер от удушения. Детский городок не должен был работать во время проведения следствия.

Позже в Одессе случилась трагедия - 4-летние двойняшки отравились неизвестным веществом, оба ребенка погибли.

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