Полиция открыла уголовное дело сразу по двум статьям.

В Одессе 4-летние двойняшки умерли, отравившись неизвестным веществом.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, ужасная трагедия произошла 14 мая.

"Врачи сообщили правоохранителям, что по месту жительства умер 4-летний мальчик, а его сестра - через несколько часов в реанимационном отделении", - сообщили в полиции.

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Выяснено, что накануне детям стало плохо и мать пыталась самостоятельно оказать им помощь, но малышам стало еще хуже. Тогда она позвала медицинскую сестру, которая сделала детям какие-то инъекции, однако впоследствии состояние детей резко ухудшилось и мать вызвала "скорую".

Мальчик умер еще до приезда врачей, а девочка - в медицинском учреждении. Предварительной причиной гибели двойни стало отравление неизвестным веществом.

Сейчас открыто производство по ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") и ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Назначены ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинские, которые установят причину смерти.

В социальных сетях также появились сообщения о том, что трагедия произошла в семье переселенцев из Херсона. Известно, что накануне дети ели овощи, купленные на рынке "Привоз". Малыши имели рвоту, и мать пригласила медработника, которого, по некоторым данным, разыскала через Интернет. Медсестра ввела малышам препарат "Церукал", после чего позывы к рвоте уменьшились, но состояние ухудшилось. Женщина вызвала скорую помощь, которая констатировала смерть мальчика - малыш умер у матери на руках.

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В Салтовском районе Харькова погиб 4-летний мальчик. Он выпал из окна квартиры на 6-м этаже дома.

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