На Днепропетровщине похитили и пытали двух подростков

Трое мужчин похитили ребят в возрасте 14 и 16 лет, закрыли в гараже и пытали полутора суток.

В г. Кривой Рог Днепропетровской области полиция освободила двух похищенных подростков, которых незаконно удерживали и пытали в подвале гаража.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, сообщение об исчезновении двух друзей в Кривом Роге поступило в полицию вечером 19 июля.

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В частности, родители сообщили, что дети не выходят на связь с утра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к исчезновению двух подростков могут быть причастны трое местных жителей.

«В гаражном кооперативе в Покровском районе правоохранители обнаружили гараж, в котором, вероятно, и удерживали ребят. Попав внутрь, правоохранители обнаружили в подвальном помещении истощенных детей. Ребят доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями», - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, ребят похитили в субботу вечером. Злоумышленники надели им на головы пакеты и посадили в багажник автомобиля «БМВ», вывезли в лесополосу, где стали избивать и пытать. Избитых детей привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале.

С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления биту, ножи и пистолет травматического действия.

По подозрению в нападении на подростков полицейские задержали 36-летнего мужчину. Сейчас он дает показания в отделении полиции. Продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых.

За пытки и незаконное лишение свободы двух подростков полиция Кривого Рога открыла уголовные производства по ч. 3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.

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