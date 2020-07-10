В Днепре произошла жуткая авария: двое погибших, трое пострадавших (видео)
В Днепре произошла страшная авария — двое погибших и трое травмированных в результате столкновения двух грузовых автомобилей и легковушки.
Об этом говорится в сюжете ТСН. ДТП произошло поздно вечером 9 июля.
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По сообщению областной ГСЧС, двое пассажиров Ford не выжили. Из просто раздавленного автомобиля их вытащили свидетели и спасатели.
На месте работали десять работников ГСЧС и бригады "скорой". Три человека доставили в госпиталь.
Авария произошла накануне поздно вечером. Судя по повреждениям авто, происходило все на бешеной скорости.
Ранее в Днепре на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов со Старокозацкой произошла серьезная авария — столкнулись Mitsubishi, Mazda, Audi и маршрутный автобус № 136.
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