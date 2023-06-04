Беглянке на вид 36 лет, она была одета в темно-синий спортивный костюм, отметили в полиции.

В Киевской области правоохранители разыскивают 36-летнюю Ларису Абидокову, сбежавшую из Киевской городской психбольницы №3. По данным полиции, ранее женщина отбыла наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

Как сообщает полиция Киевской области, беглянка выглядит на 36 лет, имеет рост 160 см, среднее телосложение, светлые волосы и карие глаза. По данным правоохранителей, она была одета в темно-синий спортивный костюм и черную обувь.

"Если вы узнали женщину на изображении или обладаете какой-либо информацией насчет нее, просьба срочно сообщить по номеру телефона 093 303 49 86, или по спецлинии спецлинию "102", - призвали в полиции.

Видео дня

Интересные новости Киевской области - сегодня это стоит знать

Вечером 3 июня под городом Бровары 19-летняя девушка на железной дороге неожиданно вышла на пути, когда ехал электропоезд. Машинист применил экстренное торможение, но не смог вовремя остановить поезд. Девушка погибла на месте от тех телесных повреждений, которые получила.

Справка УНИАН. Киевская городская психбольница №3 расположена в поселке Глеваха Фастовского района, который находится недалеко от столицы. Это коммунальная больница, которая подчиняется Департаменту здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

Вас также могут заинтересовать новости: