Правоохранители разыскивают еще двух подозреваемых.

Вооруженные злоумышленники напали на украинских военных возле рынка в Запорожье. В результате атаки один из защитников Украины получил ножевое ранение.

В полиции Запорожской области сообщили, что инцидент произошел 15 мая около 16:00 на стоянке возле городского рынка. Конфликт разгорелся между военными и неизвестными мужчинами. В ходе стычки произошла стрельба из охотничьего и автоматического оружия.

В результате нападения один из военных получил ножевое ранение, его госпитализировали. Нападавшие скрылись с места преступления на авто.

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Правоохранители задержали двух подозреваемых, 1976 и 2001 годов рождения, на одном из блокпостов Запорожской области. На данный момент они находятся в изоляторе временного содержания. В тоже время полиция разыскивает еще двух подозреваемых.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и части 4 статьи 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Нападения на украинских военных - последние новости

23 марта в Березани Киевской области произошел громкий инцидент. Во время сессии городского совета мужчина напал на военного.

В социальных сетях сообщили, что мужчиной, который ударил военного, является сын мэра Березани Владимира Тимченко – Сергей Тимченко.

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