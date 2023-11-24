В перечень услуг "агентства" также входило предоставление информации из государственных и правоохранительных баз данных.

В Киеве было разоблачено "детективное агентство", участники которого осуществляли незаконную слежку за гражданами.

Как сообщает Киевская городская прокуратура в соцсети, была разоблачена и прекращена деятельность так называемого "детективного агентства", участники которого осуществляли противоправную слежку за гражданами с использованием специальных технических средств. Они также незаконно сбывали информацию из государственных и правоохранительных баз данных.

В отношении "детективов" возбуждены дела по ч. 2 ст. 361-1 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространения или сбыт).

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Согласно материалам следствия, участники "детективного агентства" за денежное вознаграждение осуществляли скрытую слежку за гражданами путем визуального наблюдения и слежения за маршрутами передвижения.

"В перечень услуг агентства также входило предоставление информации из государственных и правоохранительных баз данных. Стоимость услуг "детективов" по предоставлению информации из баз данных (АРМОР, ЗАГС, НАИС, АРКАН) составляла от $600", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, отмечают в прокуратуре, неустановленные лица, злоупотребляя своим служебным положением за денежное вознаграждение осуществляли проверку нужных физических лиц по имеющимся базам данных и передавали полученную информацию "детективу".

"В ходе досудебного расследования правоохранители провели ряд обысков, по результатам которых задокументирована противоправная деятельность указанных лиц", - отмечается в сообщении.

Одному из фигурантов было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Другие инциденты в Киеве

16 ноября ряд Telegram-каналов распространил видео конфликта между гражданами в Оболонском районе столицы из-за сбора денег на нужды украинских военных.

Полиция заявила о проведении проверки законности деятельности благотворительного фонда, представители которого в военной форме собирали средства на улицах Киева якобы на помощь ВСУ. По данному факту в полиции было начато уголовное производство.

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