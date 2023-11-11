Вероятно, водитель был пьян.

В Киеве водитель BMW совершил масштабное ДТП. Он врезался в пять припаркованных автомобилей.

Об инциденте сообщила столичная полиция. Информация об аварии на проспекте Отрадном поступила правоохранителям около 21:30. Отмечается, что водитель, предположительно, был пьян.

"В результате владельцы поврежденных автомобилей начали возмущаться и словесный конфликт перерос в драку. На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции, спецназовцы полка № 1 и полиция охраны. Правоохранители прекратили конфликт и задержали нарушителя. Информация о пострадавших пока не поступала", – говорится в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в Соломенском управлении полиции. После завершения проверки будет дана правовая оценка, отметили в полиции.

Другие ДТП в Украине

7 ноября на Закарпатье водитель сбил 21-летнего пограничника на блокпосту. Военного с многочисленными травмами доставили в больницу. Установлено, что водитель "Audi", совершивший наезд, был трезвым.

6 ноября похожий инцидент произошел в Киеве. Там автомобиль сбил на блокпосту сотрудницу пограничной службы, которая выполняла служебные обязанности. ДТП произошло в Деснянском районе.

4 ноября на Николаевщине произошла смертельная авария. В районе села Суворовка два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Водители Toyota Land Cruiser и Ford C-MAX погибли.

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