Расследование ведется относительно возможных злоупотреблений должностных лиц, связанных с отчуждением имущества общины столицы.

В помещениях Киевской городской государственной администрации сегодня, 7 февраля, проходят обыски на основании постановления Печерского районного суда г. Киева от 28 января 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте Киевской власти.

"Следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования и касаются возможных злоупотреблений должностных лиц, связанных с отчуждением имущества территориальной общины г. Киева еще в 2009 году. Представители КГГА предоставляют все необходимые имеющиеся документы, всесторонне содействуют правоохранительным органам в проведении процессуальных действий и рассчитывают на объективность и беспристрастность следствия", - говорится в сообщении.

Обыски в столице

Как сообщал УНИАН, вчера Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками к бывшему депутату Киевсовета времен Черновецкого, одиозному киевскому бизнесмену Денису Комарницкому, которого называют "смотрящим" за Киевом.

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В НАБУ сообщили, что проводится масштабная операция "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете.

Вчера же НАБУ информировала, что в ходе операции "Чистый город" разоблачена и прекращена деятельность преступной организации во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета (КГС). Одно из ключевых направлений деятельности - завладение ценной столичной землей под застройку и взятие под полный контроль процедуры принятия местными властями решений о предоставлении прав на землю.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 7 участников преступной организации. В целом о подозрении сообщили 10 лицам.

Как информировали в НАБУ, среди подозреваемых:

экс-депутат КГС, руководитель преступной организации;

заместитель председателя КГГА;

председатель и член постоянной комиссии КГС по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, действующие депутаты КГС;

первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;

четверо других лиц.

По данным следствия, участники преступной организации находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем подавали в горсовет заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Депутаты КГС и должностные лица КГГА, часть из которых входила в преступную организацию, а некоторые находились под ее влиянием, обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали неправомерную выгоду в виде средств и объектов недвижимости.

В НАБУ отмечают, что руководитель преступной организации имел значительное влияние на процессы внутри КГС и КГГА, поддерживал связи с широким кругом влиятельных лиц, среди которых заместители председателя КГГА, депутаты, председатель земельной комиссии КГС и другие. "Центр принятия решений, в частности в земельной сфере, переместился с Крещатика, 36 в другое здание, где вопросы "решались" с участием городских топ-чиновников и других влиятельных лиц", - пишет НАБУ.

Следствие продолжается.

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