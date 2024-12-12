13 декабря синоптики прогнозируют в Киеве сильные порывы ветра, а погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

В Киеве из-за прогнозируемого ухудшения погоды, порывов ветра снимут самый большой флаг страны. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

В КГГА напомнили, что сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

При этом отмечают, что, по прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве ночью и утром 13 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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По информации КО "Киевзеленстрой", флаг снимут до улучшения погодных условий.

Погода в Киеве - прогноз

В Украинском гидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях. По территории Киева и области 13 декабря ночью и утром будут порывы ветра 15-20 м/с. Синоптики отмечают, что это І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий", - сказано в сообщении.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра, 13 декабря, в столице Украины и Киевской области ожидается ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Сказано, что ночью небольшой снег, а днем без осадков.

Отмечается, что на дорогах местами будет гололедица, а температура ночью в области 3-8° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза

Также в Украинском гидрометцентре предупредили об опасных гидрологических явлениях по Киевской области.

"13-16 декабря, в связи со снижением температуры воздуха, на малых реках суббассейнов Среднего и Нижнего Днепра, а также Киевском водохранилище ожидается появление и усиление ледовых явлений в виде заберегов, шугохода, а на отдельных участках рек возможно установление неполного или сплошного ледостава. Без негативных последствий", - сказано в сообщении.

Ветер в Киеве повредил самый большой флаг Украины - подробности

Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2023 года в Киеве из-за непогоды было повреждено полотнище самого большого флага страны. Его сняли, чтобы позже поднять новое.

Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище.

Впоследствии стало известно, что разорванное пополам полотнище главного флага Украины заменили.

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