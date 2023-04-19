Злоумышленник лично участвовал в задержании и пытках людей, выяснили правоохранители.

В Одессе заочно будут судить российского военного, который пытал мирных жителей Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры. Следствием установлено, что с начала оккупации Херсонской области военнослужащий одного из подразделений ВС РФ был назначен так называемым "комендантом - начальником гарнизона", который дислоцировался в поселке Лазурное. В подчинение этой псевдокомендатуры вошли населенные пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт, а также территория Черноморского биосферного заповедника.

Как отмечается, установленный оккупант лично, а также отдавая указания и приказы, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией и захватывал их недвижимость.

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В частности, обвиняемый вместе со своими сообщниками - военными РФ - задержали председателя одного из поселковых советов Скадовского района. Его удерживали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой, стреляли над головой, имитируя казнь, и тому подобное.

По данным пресс-службы, от потерпевшего требовали предоставить информацию о проукраинских активистах и жителях временно оккупированного региона, а также склоняли к сотрудничеству.

"Сейчас устанавливаются другие солдаты РФ, причастные к этим преступлениям", - говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе УСБУ в Одесской области, специалисты которого провели расследование, оккупант с позывным "Зауч" возглавил "комендатуру" в конце марта прошлого года.

На своей "должности" злоумышленник отбирал и назначал людей в оккупационные администрации, склонял к сотрудничеству должностных лиц украинских госорганов и органов местного самоуправления, получал и передавал "наверх" разведывательную информацию. Также он руководил действиями и отдавал приказы другим, подчиненным ему военным РФ указанного "гарнизона".

Ситуация в Херсонской области во время войны с Россией - что надо знать

Украинские воины смогли прогнать захватчиков из правобережной части Херсонской области на левобережную, в частности, был освобожден Херсон. Как оказалось противники жестоко пытали людей, и даже специально оборудовали для этого помещения.

В Херсонской области правоохранители обнаружили много пыточных. В конце февраля сообщалось, что в Херсоне задержали руководителей российской пыточной.

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