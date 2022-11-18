Об оккупантах продолжают напоминать многочисленные баннеры, сообщающие, что Россия, мол, тут навсегда.

С момента освобождения Херсона от многомесячной оккупации российскими войсками прошла уже неделя.

В городе, где оккупанты, убегая, подорвали объекты критической инфраструктуры, до сих пор нет стабильного водоснабжения. Херсонцы используют в быту воду, которую набирают просто из реки Днепр.

Горячей едой жителей деоккупированного города обеспечивают волонтеры, которые готовят на кухне, развернутой на месте. Также тут раздают гуманитарную помощь – у машин, которые ее развозят, скапливаются очереди. Развернут и мобильный территориальный сервисный центр.

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Здания полиции и областной администрации, которые ранее занимали оккупанты, теперь украшают найклеенные и нарисованные украинские флаги. Гуляя по городу можно заметить и граффити с портретами главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Херсонцы радостно встречают украинских воинов, делают совместные фото. Дети организовывают импровизированные "блокпосты" и носят украинскую символику.

Об оккупантах продолжают напоминать не только уничтоженные дома и объекты инфраструктуры, а и многочисленные баннеры, сообщающие, что Россия, мол, тут навсегда.

Начинают открываться ужасы оккупации россиянам. В частности, стало известно, что одну из пыточных захватчики развернули на территории изолятора временного содержания. После себя россияне оставили тут мусор, исписанные стены и портреты российского диктатора.

Освобождение Херсонской области – что стоит знать

9 ноября, на следующий день после промежуточных выборов в Конгресс США, министр обороны РФ Сергей Шойгу и новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявили, что российские военные покидают Херсон и правобережье области. При этом "администрация" оккупантов переехала в Геническ.

Уже 11 ноября стало известно об освобождении Херсона. 14 ноября в городе подняли украинский флаг.

По состоянию на 13 ноября сообщалось, что ВСУ освободили 179 населенных пунктов на южном направлении.

Тем временем на левом берегу количество личного состава российских оккупационных войск уменьшается. Оккупанты начинают минировать населенные пункты и усиливают фильтрацию украинского населения

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