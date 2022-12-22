Всего открыто более 8 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений российской армии на территории Херсонщины.

Полиция обнаружила семь пыточных и восемь мест несвободы российских захватчиков на деоккупированной Херсонщине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинге сказал врио начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Андрей Кованый.

"В целом начато более 8 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений на территории Херсонщины с начала боевых действий", - сказал Кованый.

Он сказал, что сейчас на деопупованих территориях работают специализированные совместные следственные группы, в состав которых входят следователи полиции, криминалисты, сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины. Соответственно фиксирование о пыточных и местах содержания граждан российскими оккупантами происходит не только при участии полицейских.

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"Если брать нашу специфику, то в настоящее время на деоккупированных территориях зафиксировано семь пыточных и восемь мест несвободы", - сказал он.

В частности, в Херсоне обнаружено три пыточных и одно место несвободы. Еще четыре застенка и семь мест несвободы были обнаружены в Бериславском районе.

"Но это не все. Это лишь те, за которые могу говорить я как полицейский", - добавил он.

Кованый отметил, что в Херсоне самым большим местом пытки граждан был изолятор временного содержания, в котором уже подтверждено более 300 случаев пытки.

"В целом эта цифра ежедневно растет и точное количество людей, которые прошли через этот застенок, еще не установлено", - сказал он.

Также, по его данным, в настоящее время следователями подтверждена информация о гибели с начала боевых действий 332 гражданских, 17 из них -– дети, а еще 74 человека не установлены.

Ситуация в Херсонской области

В освобожденном селе Правдино на Херсонщине обнаружили массовое захоронение жертв российской оккупации. Среди погибших обнаружили тело девочки-подростка.

В то же время российские войска продолжают бить по Херсонщине. Так, только за сутки 20 декабря оккупанты 71 раз обстреляли территорию области, убили одного человека и еще шесть ранили.

Сегодня стало известно, что оккупанты в Херсонской области имеют все большие проблемы с боевым духом и дисциплиной. Они проводят обыски у местных жителей в поисках алкоголя.

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