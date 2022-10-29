В доме проживала семья с ребенком.

В субботу, 29 октября 2022 года, в селе Федоровка Харьковской области во дворе жилого дома прогремел взрыв, в результате чего погибла женщина.

Об этом заявил глава Лозовской общины Сергей Зеленский.

"Сегодня в нашей общине произошла беда. Неизвестный предмет взорвался во дворе в селе Федоровка Миролюбовского старостинского округа. В доме жила семья с малым ребенком. Сейчас найдено тело женщины. Поиски продолжаются", – подчеркнул Зеленский.

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По его словам, дом находился на окраине села, поэтому другие здания не пострадали. Жителей общины призвали быть осторожными и не поднимать опасные предметы.

Взрывы опасных предметов: что известно

В прифронтовых регионах время от времени происходит детонация взрывчатых предметов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за российской войны украинская земля является одной из самых загрязненных минами в мире. Он отметил, что мы должны создать прецедент быстрого и масштабного разминирования и не оставлять эту проблему на десятилетия.

Ранее сообщалось, что начале сентября 2022 года в Чернигове во время выставки, посвященной военной тематике, взорвался один из боеприпасов.

После инцидента суд заключил под стражу двух военнослужащих. По данным ГБР, один из военных во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ–26) и нажать на спусковой крючок. В результате пострадали по меньшей мере девять человек, шестеро из которых – дети.

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