РФ в третий раз за время войны повредила Дом органной и камерной музыки в Днепре (фото, видео)

В результате обстрела был поврежден уникальный орган.

В результате ночной атаки по Днепру повреждено более десяти зданий, среди которых – Дом органной и камерной музыки, который уже в третий раз пострадал от обстрелов за время полномасштабной войны. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

По его данным, в городе повреждено более десятка зданий, в том числе жилые многоэтажки, выбито более 1,1 тыс. окон. Существенно повреждено здание 36-го лицея, а именно потолки, двери и стены.

Также Филатов сообщил о повреждении Дома органной и камерной музыки.

"В Доме органной и камерной музыки, который пострадал уже в третий раз за время полномасштабной войны, среди наибольших убытков – уникальный орган. Единственный не только в Днепре, но и в четырех ближайших областях. Восстановить его могут только немецкие специалисты. Если, конечно, согласятся приехать в Днепр", – отметил мэр.

Он добавил, что также разрушено здание фонда TAPS – отделения американской международной организации помощи семьям погибших воинов, которую основала Бонни Кэрролл.

Кроме того, есть разрушения инфраструктуры электротранспорта.

Мэр отметил, что раненому в результате атаки 64-летнему мужчине оказывают помощь в городской больнице.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, в областном центре повреждены предприятия, колледж, культурное учреждение и объекты инфраструктуры. Спасатели ликвидируют пожары на местах попаданий.

Массированная атака на Украину: что известно

Ночью 15 июня армия РФ совершила массированную атаку на Украину – под ударами оказались Киев, Харьков и Днепр.

В столице зафиксированы повреждения и пожары почти во всех районах города. В результате атаки произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры, а именно на крыше Успенского собора. По данным мэра Виталия Кличко, на данный момент известно о пяти погибших в Киеве.

В Харькове во время тушения пожара из-за повторной вражеской атаки погибли четверо спасателей, еще девять получили ранения.

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