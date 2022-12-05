Приспешница врага осуществляла учет местного жилого фонда для "расквартирования" захватчиков, отметили в СБУ.

В Николаевской области задержан "завхоз" бывшей оккупационной "администрации".

Злоумышленницей оказалась жительница населенного пункта Снигиревка, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских захватчиков, об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую соратницу в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области", - говорится в сообщении.

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Во время временного захвата города она вступила в ряды оккупационной администрации, где ее назначили руководителем "отдела жилищно-коммунального хозяйства".

Находясь на "должности", коллаборантка осуществляла учет местного жилищного фонда, прежде всего его технического состояния и бытовых условий. Таким образом она определяла пригодность зданий к "расквартированию" представителей оккупационных группировок страны-агрессора.

Также она контролировала смету расходов на восстановление инфраструктурных сооружений, которые враг использовал для базирования собственных подразделений.

По данным следствия, среди таких объектов были жилые дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию.

После освобождения района злоумышленница пыталась скрыться, но сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет заключения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности.

Ситуация в Николаевской области во время войны с Россией - что надо знать

Армия Украины в конце лета стала активно контрнаступать на ряде направлений, в частности, и в Николаевской области.

10 ноября стало известно, что наши защитники взяли под контроль Снегиревку. Нардеп Роман Костенко сообщил, что это последний город, который находился под контролем противника в Николаевской области.

Сейчас в регионе враг контролирует только Кинбурнскую косу. Стоит отметить, что это песчаная коса, которая находится на северо-западе Кинбурнского полуострова и разделяет Днепровско-Бугский лиман и Черное море.

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