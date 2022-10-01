С начала войны ликвидировано около 59 тыс. 610 оккупантов.

Военнослужащие Сил обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 530 российских захватчиков.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 октября ориентировочно составляют:

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личного состава-около 59 тыс. 610 (+530) человек ликвидировано,

ликвидировано, танков - 2 тыс. 354 (+16) единиц,

боевых бронированных машин - 4 тыс. 949 (+17),

артиллерийских систем - 1 тыс. 397 (+6),

РСЗО - 336 (+3),

средств ПВО - 176,

самолетов - 264,

вертолетов - 226 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 009 (+6),

крылатых ракет - 246,

кораблей/катеров - 15,

автомобильной техники и автоцистерн - 3 тыс. 786 (+18),

спецтехники - 131.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. Так, по данным Института изучения войны, украинские силы могут отвоевать Лиман в ближайшие 72 часа. Это совпадает с заявлением Зеленского о "существенных результатах ВСУ на востоке Украины".

Также это позволит защитникам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска.

За сутки от российских ударов пострадало более 50 населенных пунктов. РФ нанесла удары по Николаеву, Одессе, Никополю.

Продолжается и частичная мобилизация в России. Утром Генштаб заявил о подготовке РФ отправить на войну в Украину курсантов из Тюмени и Рязани.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, в октябре следует ожидать эскалации на фронте.

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