Военнослужащие Сил обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 530 российских захватчиков.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 октября ориентировочно составляют:
- личного состава-около 59 тыс. 610 (+530) человек ликвидировано,
- танков - 2 тыс. 354 (+16) единиц,
- боевых бронированных машин - 4 тыс. 949 (+17),
- артиллерийских систем - 1 тыс. 397 (+6),
- РСЗО - 336 (+3),
- средств ПВО - 176,
- самолетов - 264,
- вертолетов - 226 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 009 (+6),
- крылатых ракет - 246,
- кораблей/катеров - 15,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 тыс. 786 (+18),
- спецтехники - 131.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Война в Украине: главные новости
Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. Так, по данным Института изучения войны, украинские силы могут отвоевать Лиман в ближайшие 72 часа. Это совпадает с заявлением Зеленского о "существенных результатах ВСУ на востоке Украины".
Также это позволит защитникам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска.
За сутки от российских ударов пострадало более 50 населенных пунктов. РФ нанесла удары по Николаеву, Одессе, Никополю.
Продолжается и частичная мобилизация в России. Утром Генштаб заявил о подготовке РФ отправить на войну в Украину курсантов из Тюмени и Рязани.
По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, в октябре следует ожидать эскалации на фронте.