Они пытались побрить парня, потому что им не понравилась его прическа.

В Виннице группа подростков жестоко избила 18-летнего парня в скейт-парке из-за того, что им не понравилась его прическа.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Труха Харьков".

Сначала подростки дразнили парня и предлагали его подстричь, но тот решил дать отпор. Он спрашивал, кто среди подростков старший.

После этого подростки спровоцировали его на драку: набросились на него все вместе. Его били руками и ногами по всему телу и голове, после чего парень потерял сознание.

На видео присутствует нецензурная лексика и сцены насилия!

В результате драки пострадавшего парня отвезли в больницу с многочисленными травмами и ушибами.

В полиции установили, что активными участниками драки были четверо винничан, троим из которых 16 лет, одному - 18 лет.

"Следователем начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство") УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до четырех лет", - сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Винницкой области.

После этого подростки записали видеообращение со своими извинениями: они заверили, что переосмыслили свой поступок и пожелали избитому ими парню скорейшего выздоровления.

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Автор: Олег Давыгора