Злоумышленник, пытаясь догнать пострадавшего, грубо нарушал правила дорожного движения.

Вблизи города Умань Черкасской области избили хасида, злоумышленнику удалось скрыться.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины в своем Телеграм-канале.

Инцидент произошел в 40 км от города в селе Торговица Кировоградской области. Там учитель хедера с женой и девятью детьми пришёл на детскую площадку. Позже к нему начал приставать опознанный местными жителями "Павел", а после неудачной попытки пожать руку жене хасида, начал захватывать его шею и набросился с кулаками.

"Когда хасид предпринял попытку получить защиту в отделении почты (на почте присутствует видеокамера), которое находится недалеко от площадки - ему сказали, что он не может там находиться и выгнали. После выхода на улицу хасид опять получил ряд ударов, был повален на землю и получал удары ногами", - говорится в сообщении.

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Пострадавшему удалось убежать в сторону автомобиля и уехать в Умань. Нападавший несколько раз догонял его на другом авто, грубо нарушая правила дорожного движения. Вскоре хасиду удалось скрыться и добраться до города.

"Пострадавший снял побои в больнице Умани и опрошен сотрудниками местной полиции. Более детальную информацию мы в ближайшее время передадим в ГУНП Кировоградской области", - заявили в ОЕОУ.

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Автор: Иван Бойко