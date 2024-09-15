Назвались супругами: теща пыталась вывезти зятья за границу, но 'спалилась' (фото)

Лишь впоследствии женщина призналась, что на самом деле мужчина является ее зятем.

Теща с зятем пытались "законно" выехать из страны, изображая из себя супружескую пару.

Как сообщает Государственная пограничная служба, 56-летняя женщина с 39-летним мужчиной намеревалась попасть за границу. "Жена" якобы ехала лечиться в Германию, и, поскольку ей как лицу с инвалидностью I группы, нужна помощь, без сопровождения - никак.

"Все же скрыть свои истинные планы от пограничников не удалось. Только тогда женщина призналась, что мужчина на самом деле приходится ей зятем. Об обнаружении признаков уголовного правонарушения направлено сообщение в Нацполицию", - отметили в ГПСУ. Видео дня

Попытки незаконного пересечения границы

Как сообщал УНИАН, в августе в реке Тиса на границе с Румынией обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался мужчина среднего возраста. Отмечается, что документов при нем не нашли.

Кроме того, ранее на украинско-румынской границе произошло нападение на украинских пограничников. Неизвестные отобрали у них оружие, гранаты и прорвались в Румынию. На место были высланы дополнительные группы для поиска правонарушителей и проверки тыловых подступов к границе. Также были проинформированы пограничников Румынии и взаимодействующие правоохранительные органы.

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