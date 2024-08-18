Об утопленнике украинским пограничникам сообщили румынские коллеги.

В реке Тиса на границе с Румынией обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Об утопленнике сообщили пограничникам румынские коллеги. Течением его несло к украинскому берегу. К месту происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Сейчас тело достали из воды", – говорится в сообщении.

Погибшим оказался мужчина среднего возраста. Отмечается, что документов при нем не нашли.

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Проводятся мероприятия по установлению личности погибшего.

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Гибель на Тисе: другие новости

За время полномасштабной войны на Тисе зафиксировано больше всего смертей среди людей, которые пытались незаконно пересечь границу. Об этом сообщали в ГПСУ. Погибших уже более 30.

Примечательно, что хотя к реке Тиса и приковано внимание общества, однако там попыток незаконно пересечь границу не больше, чем на других подобных участках.

"По реке Тиса больше всего смертей, поскольку люди идут на такие необдуманные шаги. Однако, есть случаи смертей, когда люди выбирали себе и горную местность, когда пытались незаконно пересечь границу", – объяснял Андрей Демченко, представитель Госпогранслужбы Украины.

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