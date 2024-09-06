Государственная пограничная служба Украины задержала группу мужчин, которые незаконно пытались пересечь границу с Беларусью, сообщили в пресс-службе.
"Группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с республикой Беларусь через заминированную местность. Пограничники не только не допустили нарушения границы, но и сохранили жизнь людей", - рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы.
Там также добавили, что это не освободило мужчин от ответственности. Кроме того, в ГПСУ призвали потенциальных нарушителей отказаться от подобных идей.
"Ведь организаторам таких "путешествий" не важна безопасность своих "клиентов", - добавили в ГПСУ.
Попытки незаконного пересечения границы
Как сообщал УНИАН, в августе в реке Тиса на границе с Румынией обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался мужчина среднего возраста. Отмечается, что документов при нем не нашли.
Кроме того, ранее на украинско-румынской границе произошло нападение на украинских пограничников. Неизвестные отобрали у них оружие, гранаты и прорвались в Румынию. На место были высланы дополнительные группы для поиска правонарушителей и проверки тыловых подступов к границе. Также были проинформированы пограничников Румынии и взаимодействующие правоохранительные органы.