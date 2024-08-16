Украинские пограничники обнаружили патроны, которые во время бегства нападавшие выбросили неподалеку от места нападения на военнослужащего ГПСУ.

На украинско-румынской границе произошло нападение на украинских пограничников. Неизвестные отобрали у них оружие, гранаты и прорвались в Румынию. Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко подтвердил факт попытки незаконного пересечения границы украинцами, пишет Суспільне.

"Сегодня группа из трех нарушителей совершила нападение на одного из военнослужащих из состава пограничного наряда на Закарпатье. Их пытались остановить при попытке незаконного пересечения границы в Румынию. Мужчины, напав на военнослужащего они отобрали оружие и прибегли к бегству в направлении сопредельной страны", - рассказал он.

По словам Демченко, сразу на место были высланы дополнительные группы для поиска правонарушителей и проверки тыловых подступов к границе. Также были проинформированы пограничники Румынии и взаимодействующие правоохранительные органы. Позже украинские пограничники сообщили румынским коллегам об инциденте.

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Он добавил, что одного из нарушителей вскоре задержали неподалеку: он пытался преодолеть "инженерные заграждения", чтобы дальше пересечь границу. Задержанный оказался жителем Закарпатья.

"Также смежная сторона сообщила, что по информации украинской стороны, недалеко от границы задержала гражданина Украины с документами, а вскоре обнаружила и оружие, которое отобрали нападавшие. Они покинули его на территории Румынии. Задержанный указал место, где именно спрятал оружие. Вскоре был задержан еще один из беглецов", - добавил спикер.

Украинские пограничники также обнаружили патроны, которые во время бегства нападавшие выбросили неподалеку от места нападения на военнослужащего ГПСУ.

Демченко рассказал, что сейчас продолжаются все необходимые действия по установлению обстоятельств.

Нападения на пограничников - детали

В июне двое мужчин напали на пограничный наряд, который в ответ применил оружие: один нападавший ранен, а другой - умер. Такую информацию УНИАН подтвердил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Ситуация с нападением на пограничный наряд действительно имела место. Это произошло вчера после 21 часа на участке Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией. Нападавших было двое и при себе они имели определенные средства, которые применяли против пограничника. С целью сохранения своей жизни военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего один нападающий получил ранения, а другой умер", - прокомментировал Демченко.

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