Мужчину поймали "на горячем", когда он получил 11 тысяч долларов взятки.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в Суворовский районный суд обвинительный акт в отношении бывшего заведующего отделением кардиохирургии одного из коммунальных медицинских учреждений Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Следствием установлено, что обвиняемый требовал и получил от пациента больницы неправомерные средства за проведение операции на сердце по протезированию восходящего отдела аорты", - говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, такие операции по законодательству Украины должны проводиться бесплатно, а протезы, клапаны, шунты и прочее покупаются за бюджетные средства.

Читайте такжеПодросток засунул USB-кабель в уретру, чтобы измерить длину полового органа (фото)Мужчину уже уволили с его должности и теперь будут судить по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды - ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, врача задержали в мае 2021 года "на горячем" сразу после получения 11 тысяч долларов США взятки.

"По данным следствия, в медицинском учреждении систематически получали деньги от граждан, которые проходят лечение или нуждаются в другой медицинской помощи", - рассказывали тогда в прокуратуре.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова