Задействованные в коррупционной схеме врачи систематически вымогали у пациентов деньги. Проведение операций они оценивали от 80 тыс. до 400 тыс. грн в зависимости от их сложности и состояния больных.

В Одессе задержан кардиохирург при получении взятки в размере 11 тыс. долл. за операцию на сердце.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, вчера вечером задержан заведующий отделением кардиохирургии одного из коммунальных медицинских учреждений, расположенных в Одессе.

Установлено, что врач требовал и получил 11 тыс. долл. взятки от пациента больницы за проведение операции на сердце по протезированию восходящего отдела аорты.

«По данным следствия, в медицинском учреждении систематически получали деньги от граждан, которые проходят лечение или нуждаются в другой медицинской помощи», - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что медики, используя свое должностное положение, организовали механизм поборов с пациентов, готовящихся к тяжелым операциям на сердце. Проведение таких операций они оценивали от 80 тыс. до 400 тыс. грн в зависимости от их сложности и состояния больных.

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В прокуратуре подчеркнули, что такого рода операции по законодательству Украины должны проводиться бесплатно, приобретение протезов, клапанов шунтов и т.д. осуществляются за бюджетные средства.

В настоящее время решаются вопросы относительно объявления указанному должностному лицу о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Как уточнили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, разоблачены должностные лица центра кардиохирургии при Одесской областной больнице. По данным предварительного следствия, схему организовал заведующий отделением медучреждения. Он привлек врачей к вымогательству денег с пациентов за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь.

Чиновник получал деньги от пациентов и лично распределял их среди врачей, задействованных в схеме.

Задержан злоумышленник в помещении медучреждения. В ходе обысков изъята «черная» бухгалтерия, по которой распределялись средства, полученные от больных.

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Автор: Денис Прядко