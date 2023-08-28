Всю собранную развединформацию она передавала агрессору через мессенджер в виде скриншотов карт с пометками объектов.

Служба безопасности Украины задержала еще одну агентку российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары РФ по освобожденному Херсону.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в течение последнего месяца она передавала агрессору геолокации Сил обороны, отслеживала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники.

Отмечается, что по ее координатам российские оккупанты совершали регулярные удары по городу, применив реактивные системы залпового огня "Град" и дроны-камикадзе "Шахед".

Видео дня

В спецслужбе проинформировали, что всю собранную развединформацию она передавала агрессору через мессенджер в виде скриншотов карт с пометками объектов.

По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которую захватчики дистанционно завербовали после деоккупации Херсона.

"Она заинтересовала врага своей деструктивной активностью на прокремлевских интернет-ресурсах, где оставляла антиукраинские комментарии. Во время обыска у агентки изъяты средства связи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

Задержание предателей в Украине - детали

Ранее на Киевщине СБУ задержала агента РФ, который "готовил" обстрел киевских ТЭЦ во время отопительного сезона. Злоумышленником оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний, которого РФ дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора.

Прикрываясь ведением страхового бизнеса, чиновник инициировал личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий под предлогом заключения договоров страхования.

Но на самом деле он использовал эту "тему" как предлог, чтобы узнать от собеседников максимум информации о фактах и последствиях российских "прилетов" по украинским объектам критической инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: