Директор департамента одной из столичных страховых компаний пытался выяснять сведения о масштабах повреждений и актуальном техническом состоянии атакованных агрессором электростанций в Киеве.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киевской области еще одного агента главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации (известного как ГРУ). Он собирал данные для обстрела киевских ТЭЦ во время отопительного сезона.

Как сообщает сайт СБУ, злоумышленником оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний. Российская военная разведка дистанционно завербовала его после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора.

В частности, прикрываясь ведением страхового бизнеса, чиновник инициировал личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий под предлогом заключения договоров страхования.

Видео дня

"Но на самом деле он использовал эту "тему" как повод, чтобы узнать от собеседников максимум информации о фактах и последствиях российских "прилетов" по украинским объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Прежде всего его интересовали сведения о масштабах повреждений и актуальном техническом состоянии атакованных агрессором электростанций в Киеве.

"Все полученные разведданные вражеский агент передавал через мессенджер своему московскому "куратору" - кадровому сотруднику российского ГРУ", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, разведывательная информация требовалась для подготовки и корректировки повторных воздушных ударов по энергопредприятиям столицы на период отопительного сезона. При этом, сотрудники СБУ задержали российского агента по месту его проживания в одном из поселков Киевской области. Во время обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Война в Украине - задержание предателей

Недавно в Днепре разоблачили и задержали агента страны-агрессора, который корректировал ракеты, в частности, по жилому дому, больнице и управлению СБУ.

Также Служба безопасности Украины задержала и сообщила о подозрении предателю из Славянска, который вступил в оккупационную группировку "Шторм", чтобы убивать украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: