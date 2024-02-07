Другой гражданский нашел ее тело и несколько часов тащил по снегу до украинского КПП.

Пожилая украинка умерла после грубого обращения со стороны российских пограничников. Ее тело нашли в нейтральной полосе единственного действующего погранперехода между РФ и Украиной.

Как пишет телеграм-канал "Пепел", инцидент произошел во второй половине января между КПП "Колотиловка" (Белгородская область) и КПП "Покровка" (Сумская область).

"Пожилой украинке, с которой грубо общались российские пограничники, стало плохо во время перехода. Ее без сознания обнаружил в нейтральной зоне парень, который шел за ней через гуманитарный коридор. Пока он пытался привести ее в чувство, она скончалась", — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что пограничники ни с одной из сторон не имеют право заходить на территорию нейтральной зоны. Поэтому, молодому человеку, нашедшему женщину, пришлось несколько часов тащить тело по снегу до украинского КПП.

На фото, которое, вероятно, сделал очевидец, — женщина, одетая в темную верхнюю одежду, на ней также – светлый головной убор. Украинка лежит поперек тропинки, протоптанной в снегу. Рядом, очевидно, сумка с ее вещами.

Репрессии в Белгородской области РФ

Напомним, недавно в российском Белгороде задержали волонтера Надежду Россинскую, которая помогала украинцам вернуться домой из РФ. Ее задержали по статье о "Публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Девушка возглавляла некоммерческую организацию, которая помогала украинцам возвращаться домой через населенный пункт Колотиловка (РФ) - единственный открытый пункт пропуска между Россией и Украиной.

Было опубликовано видео, на котором девушка рассказывает, как ФСБ не пропускает через границу почти полсотни пуделей, так как большое количество породистых собак "делает хозяйку юридическим лицом". У владелицы животных возникли проблемы, в частности, российские пограничники в Колотиловке потребовали официальное подтверждение на пропуск 46 породистых собак, в числе которых – щенки, так как они могут ехать "на разминирование территории".

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