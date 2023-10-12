Украина делает все необходимое для того, чтобы украинцы имели возможность возвращаться на территорию Украины, в том числе, с временно оккупированных территорий.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко прокомментировал информацию, которая распространяется в росСМИ, что якобы Украина не справляется с большим потоком людей, которые хотят вернуться с оккупированных территорий в Украину, через единственный из работающих пограничных пунктов пропуска между Украиной и Россией.

В эфире телемарафона он отметил, что "не стоит верить той информации, которую распространяет Россия".

Спикер ГПСУ напомнил, что по решению правительства все пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью закрыты, но Украина делает все необходимое для того, чтобы украинцы имели возможность возвращаться на территорию Украины, в том числе, с временно оккупированных территорий.

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"Конечно, мы понимаем, что из-за войны, которую Россия развязала против Украины, и в первые месяцы, и сейчас, граждане Украины вынуждены выезжать на территорию России для того, чтобы в дальнейшем вернуться обратно на подконтрольную Украине территорию. За последнее время мы фиксируем, что с территории страны-агрессора наши люди возвращаются через Сумскую область в направлении пункта пропуска "Покровка". Пограничники Украины ни одному гражданину Украины не отказывают в пересечении границы, если они попадают к нашей линии границы, к нашему пункту пропуска, даже, если они не имеют достаточных документов, которые прописаны в законодательстве о пересечении границы", - акцентировал Демченко.

Он добавил, что при любом документе, который идентифицирует, что это гражданин Украины, ему обеспечен допуск на территорию Украины. "Других пропускных операций на выезд из Украины, иностранцев на границе с Россией и на границе с Беларусью, не осуществляется",- проинформировал Демченко.

Украинские пограничники готовы принять граждан Украины на въезд даже за пределами пункта пропуска "Покровка". "Везде, где наши граждане прибудут на украинскую территорию, даже за пределами Сумщины, это может быть Харьковщина, Черниговщина, а также это происходит на границе с Беларусью, им будет обеспечен доступ на территорию Украины", - отметил Демченко.

Он акцентировал, что пограничники Украины "в любой день, в любой час готовы принять наших граждан, которые достанутся украинской территории или украинской границе".

"Сейчас мы в среднем фиксируем, что в направлении Сумщины, по пункту пропуска "Покровка" к украинской территории прибывает около 100-150 граждан Украины, которые следуют с территории России. И всем им обеспечивается в дальнейшем перевозка от границы в более безопасное место. Потому что, собственно Сумщина в общем, это то направление, которое Россия активно обстреливает со своей территории, используя разное вооружение", - подчеркнул Демченко.

Пункт пропуска на границе Украины и РФ

Как ранее сообщал УНИАН, в августе Украина открыла пункт пропуска на границе с РФ, который был закрыт с начала полномасштабной войны. Пограничный пункт Колотиловка-Покровка открыли для того, чтобы этим маршрутом могли воспользоваться украинцы, желающие вернуться на подконтрольную территорию Украины через Сумскую область. Отмечалось, что гуманитарный коридор Колотиловка (РФ) – Покровка (Украина) будет работать на въезд для украинцев, возвращающихся с временно оккупированных территорий.

10 октября в российском издании The Insider появилась информация, что пункт пропуска на границе между Украиной и Россией якобы не справляется с очередью украинцев, желающих вернуться с оккупированных территорий и из России в Украину. Отмечается, что из-за большого потока людей, которые пытаются попасть в Сумщину из Российской Белгородской области, желающие пересечь границу замерзают на пешеходном КПП на российской стороне, потому что "по несколько дней вынуждены ждать свою очередь". Российское издание ссылается на слова волонтеров, которые рассказали, что "в конце сентября – начале октября, пограничный переход, работавший до шести вечера, сократил время работы на час, в связи с более ранним наступлением темноты. В результате очередь из выезжающих украинцев, в которой на тот момент уже было 50 человек, увеличилась и превысила 200 человек".

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