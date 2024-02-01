ФСБ отказалась пропустить через госграницу эвакуированных из Мелитополя собак, которые "могут отправиться на разминирование".

В российском городе Белгород задержали девушку-волонтера, которая помогала украинцам вернуться домой из РФ.

По данным "Пепла", Надежду Россинскую задержали по статье о "Публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".

Отмечается, что Россинская возглавляла некоммерческую организацию, которая помогала украинцам возвращаться домой через населенный пункт Колотиловку (РФ) - единственный открытый пункт пропуска между Россией и Украиной.

"По нашим данным, до недавнего времени Надежда проживала в Грузии, однако, видимо вернулась в Россию по какой-то причине. Вероятно, она приехала в Россию, чтобы помочь перевезти собак, эвакуированных из питомника в Мелитополе, которых из Белгородской области не выпускали российские пограничники", - говорится в сообщении.

Ресурс опубликовал видео, на котором девушка с желто-синими лентами в волосах, рассказывает, как ФСБ не пропускает через границу почти полсотни пуделей, так как большое количество породистых собак "делает хозяйку юридическим лицом". При этом аргументом стал сертификат ассоциации кинологов, которая не является государственным органом. Поэтому, по словам девушки, и владелица собак не является юрлицом. Тем не менее погранслужба отправила хозяйку за официальным пропуском для пересечения границы с животными, а в ФСБ ответили, что не могут выписать такой "документ", поскольку официально гуманитарный коридор не работает.

"И нас отправили в приграничное отделение, но там нам говорят, что пропуск не нужен, так как… коридор-то не работает, "поезжайте спокойно". Мы приезжаем в Колотиловку, и там нам говорят, что нужно официальное подтверждение, хотя бы, "звоночек"… Потому что вдруг вот именно эти 46 пуделей поедут на разминирование территории…", - говорит волонтер.

Предполагается, что Россинская приехала в РФ именно для того, чтобы помочь провести собак, среди которых – маленькие щенки.

Также отмечается, что в начале полномасштабного вторжения Россинскую и ее сестру задерживали за акцию с раздачей цветов на Соборной площади - поводом стало то, что девушки были одеты в сине-желтую одежду.

Ранее в Белгородской области был задержан волонтер Александр Демиденко, который также помогал украинским беженцам попасть домой через Колотиловку. Сейчас Демиденко находится под арестом по делу о незаконном обороте оружия из-за того, что у него на дачном участке нашли выкопанные боеприпасы времен Второй Мировой войны.

Как сообщает "Медиазона", сотрудники ФСБ задержали в Белгороде Надежду Россинскую (волонтерку Надин Гейслер из "Армии красоток"), когда она въезжала в Россию. По словам юриста Евгения Соколова, который в 2022 году представлял интересы активистки по административному делу, точно неизвестно, что вменяют Гейслер.

"Якобы что она размещала в интернете призывы собирать донаты для ВСУ, ну пока такая версия. Это она сама сказала", - сказал адвокат.

По данным ресурса, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Россинская основала женское волонтерское движение - "Армию красоток". Организация принимает гуманитарную помощь, отвозит ее мирным жителям в Украину, а также эвакуирует украинцев из-под обстрелов.

Аресты в РФ - подробности

Напомним, в РФ арестована девушка за ношение разноцветных сережек, которые, вероятно, суд счел символом ЛГБТ. В конце января 24-летняя Анастасия вместе со знакомым пили чай в одном из кафе города Нижний Новгород. На парне был розовый свитер с приколотым к нему сине-желтым значком. Внезапно к их столику подошел неизвестный, который принялся толкать спутника Анастасии, дергать за свитер и значок. Неизвестный применял ненормативную лексику, оскорблял молодых людей, сорвал с парня значок. При этом, неизвестный снимал происходящее на видео, которое впоследствии опубликовал Z-активист Владислав Поздняков. Он известен в РФ еще и тем, что "преследует женщин".

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