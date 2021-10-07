Мужчину подозревают в незаконном изъятии материалов и технических средств и в препятствовании выполнению профессиональных обязанностей журналиста.

Временно отстраненному председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру вручили подозрение по двум частям статьи о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщил сам Мецгер на своей странице в Facebook, правоохранители сегодня в 9 утра приехали к нему домой и вручили соответствующий документ.

По его словам, 6 октября, когда прокуроры приезжали в помещение банка, его там не было, ведь он уже не имел законных оснований там находиться после написания заявления об отстранении от исполнения обязанностей.

"Я готов в полном объеме сотрудничать со следствием. Глубоко убежден, что свобода слова - это важная составляющая развития Украины. Еще раз хочу принести искренние извинения перед журналистским сообществом и лично перед Кириллом Овсяным и Александром Мазуром", - написал он.

Как говорится в опубликованном Мецгером тексте подозрения, его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УКУ (за незаконное изъятие материалов и технических средств) и ч. 3 ст. 171 УКУ (за влияние на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенное служебным лицом с использованием своего служебного положения).

В полиции Киева сообщили, что сегодня, 7 октября, полицейские и работники прокуратуры вручили подозрение двум служебным лицам банка. Кроме того, дознаватели вместе с процессуальными руководителями изучают участие третьего лица, действия которого зафиксированы на видео и по результатам проверки будет дана соответствующая правовая квалификация.

"Работникам финансового учреждения грозит наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового", - говорится в сообщении правоохранителей.

Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": что известно

4 октября во время интервью Евгения Мецгера журналистам программы "Схемы" (проект "Радио Свобода") произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов, и он в грубой форме приказал своим подчиненным забрать аппаратуру и стереть часть записанного интервью. Журналисты остались без видеозаписи, к тому же их силой час удерживали в кабинете председателя правления банка.

Читайте также"Выруби, его, пожалуйста": появилось видео нападения на журналистов в кабинете главы Укрэксимбанка5 октября "Укрэксимбанк" заявил, что насилия в отношении съемочной группы никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей" и пригрозили обратиться в правоохранительные органы за якобы нарушение журналистами банковской тайны и журналистской этики.

Впоследствии правоохранители начали расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 и ч. 3 ст. 171 УК Украины).

Журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий.

6 октября полицейские Голосеевского отдела полиции Киева внесли в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту нападения на журналистов. Однако прокурору не удалось вручить подозрение менеджерам "Укрэксимбанка", поскольку их не оказалось на рабочем месте.

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Авторы: Антонина Доломанжи, Катерина Комолова