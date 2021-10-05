Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности съемочной группы "Радио Свобода".

В государственном "Укрэксимбанке" прокомментировали нападение на журналистов "Схем", которое произошло во время записи интервью с председателем правления финучреждения Евгением Мецгером в его кабинете.

Как сообщается на сайте Укрэксимбанка, там согласились на проведение интервью 4 октября с журналистом издания "Радио свобода" в ответ на соответствующий запрос "согласно перечню вопросов" в нем.

"Во время интервью журналист Кирилл Овсяный поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Кроме того, журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация является банковской тайной. Учитывая это, пресс-служба банка была вынуждена остановить дальнейшее проведение указанного интервью", - рассказали свою версию в "Укрэксимбанке".

В финучреждении также утверждают, что представители СМИ беспрепятственно покинули помещение банка.

"Дальнейший разговор происходил в формате офрекордс-встречи. Журналисту было предложено подготовить перечень вопросов, информация по которым может быть предоставлена банком с соблюдением требований действующего законодательства Украины, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов на такие вопросы. После этого журналист с оператором без какого-либо препятствования покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой)", - сообщили в "Укрэксимбанке".

Кроме этого, в "Укрэксимбанке" увидели в действиях журналиста "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной)", а также "нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации".

Учитывая эти предположения в финучреждении пригрозили обращением в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, по анализу действий журналиста на соответствие требованиям действующего законодательства и Кодекса этики украинского журналиста.

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: что предшествовало

Как сообщал УНИАН, журналисты "Схем" заявили, что на них совершили нападение во время записи интервью с председателем правления "Укрэксимбанка". Кирилл Овсяный задал Евгению Мецгеру вопрос, который тому не понравился.

"Он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись и удалили записанное видео", - рассказали журналисты. После этого представителей СМИ час удерживали в кабинете Мецгера.

Один из журналистов записал происходящее на аудио. Они вызвали на место происшествия полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Реакция полиции на препятствование журналистской деятельности в Укрэксимбанке

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис, по факту препятствования журналистской деятельности съемочной группы "Радио Свобода" открыто уголовное производство.

Согласно ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса, незаконное изъятие собранных обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а также любое умышленное воспрепятствование осуществлению законной журналистской профессиональной деятельности – наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Читайте также"Жень, послушай меня": Зеленский на встрече с бизнесменами позвонил главе госбанка из-за их жалоб (видео)

Гирдвилис сообщила, что 4 октября полицейские на месте происшествия опросили обе стороны конфликта. Получили аудиозапись от съемочной группы, а на сегодняшний день следователи работают над изъятием видеозаписей с камер наблюдения в офисе банка, где произошел инцидент.

Кроме того, она добавила, что встречного заявления от "Укрэксимбанка" о противоправных действиях журналистов пока в полицию не поступало.

В то же время в пресс-службе Киевской городской прокуратуры сообщают, что журналисты "Радио Свобода" приглашены на допрос в качестве потерпевших. Позже сегодня, 5 октября, в Офисе генерального прокурора сообщили, что по процессуальному руководству Голосеевской окружной прокуратуры города Киева начато расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Что еще известно о конфликте между Укрэксимбанком и журналистами "Схем"

Сам глава правления банка Евгений Мецгер на своей странице в Facebook обвинил журналистов в провокации и желании запятнать его репутацию.

"Ни разу руководство банка отказывало ни одному журналисту в предоставлении информации, комментариях и интервью. Но то что произошло вчера и разворачивается сегодня вокруг бренда Банка и моего имени, это уже не журналистика, а действия сознательно и прицельно направленные на провокацию и запятнание репутации менеджмента и его деятельности", - написал Мецгер.

Как сообщает издание LIGA.net со ссылкой на анонимный источник в руководстве "Укрэксимбанка", во время интервью журналисты начали задавать вопросы, которые отличались от темы заявленного интервью. Они касались деятельности одного из клиентов банка, который, по версии журналистов, каким-то образом сотрудничает с "ЛДНР". "Банк не может комментировать деятельность клиентов, журналистам предложили направить новый запрос, а Мецгер согласился объяснить ситуацию оффрек, не под запись", - сказал собеседник LIGA.net.

По его словам, спустя какое-то время сотрудники банка заподозрили, что журналисты не выключили камеру и запись продолжается, из-за чего начался конфликт.

Руководитель проекта "Схемы" Наталья Седлецкая у себя в Facebook уточнила, что журналист должен был задать вопрос Мецгеру, чтобы его позиция была отражена в расследовании, которое готовится на один из ближайших эфиров.

Читайте также"Простые смертные" не могли выехать из Трускавца в вагоне "УЗ" вместе со "слугами народа" – СМИ

Евгений Мецгер - уроженец Кривого Рога. Возглавляет "Укрэксимбанк" с марта 2020 года. До этого был заместителем председателя правления "Укргазбанка".

Укрэксимбанк - украинский банк, 100% акций которого принадлежит государству в лице Кабинета Министров Украины. За 2020 год финучреждение показало рекордный убыток, который достиг 5,6 млрд грн.

Вас также могут заинтересовать новости

Авторы: Александр Топчий, Дмитрий Хилюк