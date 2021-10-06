Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер стал известным после скандала с нападением на журналистов.

6 октября председатель "Укрэксимбанка" стал известным на всю страну. Евгений Мецгер сложил свои полномочия после скандала с нападением на журналистов программы "Схемы" во время интервью. Известно, что банкир приказал подчиненным забрать аппаратуру журналистов и удалить записанное интервью, потому что ему не понравилось какой-то вопрос.

Впоследствии журналисты смогли восстановить видео, которое пытался удалить "Укрэксимбанк" по приказу Мецгера. Банкир сложил с себя полномочия председателя, чтобы "снять ущерб репутации банка". Рассказываем, кто такой Евгений Мецгер и что известно о его карьере.

Евгений Мецгер - биография и карьера

Евгению Мецгеру 43 года. Он родился и вырос в Кривом Роге. Имеет два высших образования: дипломы магистра Криворожского национального университета и Киевского Национального Экономического Университета. В студенческие годы работал в банке "Финансы и кредит" на руководящих должностях.

В 2006 году после окончания учебы начал работать в "Укрэксимбанке", где занимал должность начальника управления малого и среднего бизнеса. В 2015 году перешел в "Украгзбанк" на руководящую должность, а в 2020 году снова вернулся в "Укрэксимбанк", где стал председателем правления. По словам Мецгера, для должности в банке он прошел конкурс с 50 кандидатами.

Евгений Мецгер знаком с Владимиром Зеленским и общается с ним на рабочих встречах. Мецгер отрицает, что имеет неформальные отношения с президентом.

Жена Евгения Юлия также работает банкиром. Она входит в наблюдательный совет "Приватбанка".

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: что известно

Как сообщал УНИАН, председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил о сложении полномочий на время проведения следственных действий по поводу конфликта с журналистами издания "Радио Свобода".

4 октября во время интервью Мецгера журналистам "Радио Свобода" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана. В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же, их силой час удерживали в кабинете председателя правления банка.

5 октября "Укрэксимбанк" заявил, что насилия в отношении съемочной группы никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей". Банк пригрозил обратиться в правоохранительные органы за якобы нарушение журналистами банковской тайны и журналистской этики.

Позже в офисе генпрокурора сообщили, что начато расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК Украины).

Впоследствии журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий. Неизвестно, вернется ли он на должность.

Автор: Екатерина Пулатова