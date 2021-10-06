Новая квалификация предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Полиция переквалифицировала дело о нападение на журналистов "Радио Свобода" в "Укрэксимбанке".

Как сообщил в Facebook директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, полицейские Голосеевского отдела полиции Киева внесли в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту нападения на журналистов.

"В понедельник по их заявлению сразу была первичная регистрация по части 1 этой же статьи. Третья часть - самая строгая, потому что предусматривает, что преступные действия по препятствованию журналистам были совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц", - пояснил он.

Читайте такжеНападение на журналистов в "Укрэксимбанке": у Зеленского сказали, что грозит председателю правления банкаПо словам Шевченко, наказание за такое преступление - штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: что известно

Как сообщал УНИАН, председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил о сложении полномочий на время проведения следственных действий по поводу конфликта с журналистами издания "Радио Свобода".

4 октября во время интервью Мецгера журналистам "Радио Свобода" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана. В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же, их силой час удерживали в кабинете председателя правления банка.

5 октября "Укрэксимбанк" заявил, что насилия по отношению к съемочной группы никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей" и пригрозили обратиться в правоохранительные органы за якобы нарушение журналистами банковской тайны и журналистской этики.

Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что начато расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК Украины).

Впоследствии журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера времен отстранен от осуществления полномочий.

Автор: Антонина Доломанжи