Нападавший нанес пограничнику 2 ножевых ранения.

В Санкт-Петербурге в Генеральном консульстве Украины сегодня на военнослужащего Госпогранслужбы, который выполняет задачи по охране иностранных дипломатических учреждений Украины, напал гражданин РФ.

Как сообщила пресс-служба ГПСУ он нанес пограничнику 2 ножевых ранения.

"Нападавший оказался гражданином РФ. Мужчина без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника нанесенные ему ранения оказались несмертельными", - сообщили в Госпогранслужбы.

Сотрудники Генконсульства Украины вызвали "скорую". До ее приезда другой военнослужащий ГПСУ оказал раненому необходимую первичную медицинскую помощь.

Нападавший задержан.

Вскоре на место прибыли следователи.

Предварительно известно, что он был записан на прием в Генконсульство.

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Автор: Юлия Петриченко