На записи видно, как мужчина несколько раз бьет ножом дежурного коменданта консульства, после чего уходит.

В Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на охранника консульства Украины.

Видеозапись инцидента опубликовало издание 78.ru.

На записи видно, как мужчина с бумагами и пакетом в руках стоит перед дверью консульства. Когда дверь открывается, мужчина несколько раз бьет ножом дежурного коменданта консульства и уходит, выбросив бумаги. Нападавший был в медицинской маске.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что нападение случилось днем 18 февраля. Преступником оказался мужчина 1986 года рождения, его мотивы пока неизвестны.

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Недалеко от здания находился наряд полиции, который задержал нападавшего, а потерпевшему вызвали «скорую помощь».

Охранник получил открытую рану бедра, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Автор: Денис Прядко