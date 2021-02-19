По его словам, нападавший нанес дежурному коменданту два ножевых ранения.

В Санкт-Петербурге неизвестный совершил нападение на Генконсульство Украины.

Читайте такжеВ Брюсселе мужчина устроил резню в метроОб этом в Telegram пишет журналист Игорь Соловей.

По его словам, нападавший нанес дежурному коменданту два ножевых ранения. Злоумышленника задержали.

Он отмечает, что угрозы жизни украинскому сотруднику нет.

"Но что-то российские полицейские без особого энтузиазма им занимаются... Может были готовы", - отметил Соловей.

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Автор: УНИАН