Злоумышленника задержали / nikvesti.com
В Санкт-Петербурге неизвестный совершил нападение на Генконсульство Украины.
Читайте такжеВ Брюсселе мужчина устроил резню в метроОб этом в Telegram пишет журналист Игорь Соловей.
По его словам, нападавший нанес дежурному коменданту два ножевых ранения. Злоумышленника задержали.
Он отмечает, что угрозы жизни украинскому сотруднику нет.
"Но что-то российские полицейские без особого энтузиазма им занимаются... Может были готовы", - отметил Соловей.
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