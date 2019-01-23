В Одессе сотрудники госбанка попались на взятке в $2 тысячи

Сотрудники банка за взятку обещали содействие в реализации элитного автомобиля, который находился в залоге.

В Одессе правоохранители задержали двух сотрудников государственного банка при получении взятки в размере $2 тыс.

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Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы разоблачили в систематических взятках руководителя отдела проблемных активов и его подчиненного Одесского филиала одного из государственных банков.

В частности, оперативники установили, что сотрудники учреждения требовали деньги от должников банка за возможность проведения операций с имуществом, которое находится в банковском залоге.

Накануне сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками от местного жителя $2 тыс. Отмечается, что за указанную сумму они обещали содействие в реализации элитного автомобиля, который находился в залоге.

Правоохранители задержали злоумышленников на рабочих местах после получения всей суммы взятки.

Обоим фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("взятка"). Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других банковских работников, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с прокуратурой.