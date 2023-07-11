Машина наехала на мину.

На Житомирщине в приграничной зоне семья поехала на заминированную территорию к лесному массиву вблизи с. Рудни-Хочинской, Олевской громады, собирать чернику. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области

В полиции отмечают, что перед знаком "Въезд запрещен" и "Стоп мины! "мужчина высадил свою семью, а сам, подняв шлагбаум, поехал дальше.

"На грунтовой дороге, уже на запрещенной территории, машина наткнулась на мину. После этого произошел взрыв, 23-летний водитель погиб на месте", - сказано в сообщении.

Видео дня

Следователями Коростенского райуправления полиции начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

В полиции Житомирщины призывают соблюдать правила безопасности. При этом напоминают, что в области разрешено посещать леса, кроме территорий, которые находятся в 20 км от границы с Беларусью и местностей, которые были оккупированы. Также отмечают, что запрещено посещение заповедников области. Кроме того, закрытыми являются водоемы, находящиеся рядом объектов критической инфраструктуры.

Подрывы на минах в Житомирской области

7 декабря 2022 года в Олевской общине Житомирской области на мине подорвались супруги. Их машина подорвалась на заминированной обочине недалеко от белорусской границы. Их 8 детей, самой маленькой из которых всего 2 месяца, осиротели. Погибшему мужчине было 38 лет, а его жене - 32 года.

Их дядя, 24-летний боец "Азова" Владимир, стал опекуном сразу для восьмерых своих племянников с Житомирщины.

Вас также могут заинтересовать новости: