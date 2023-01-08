Собратьев ему пришлось покинуть, когда узнал о гибели родного брата и его жены. Моментально 8 детей остались сиротами.

24-летний боец "Азова" Владимир стал опекуном сразу для восьмерых своих племянников из Житомирской области. Машина их родителей подорвалась в декабре на заминированной обочине недалеко от беларуской границы. 8 детей, самой маленькой из которых всего 2 месяца, моментально осиротели.

Мужчина признается, что все дети послушные, но их восемь, поэтому учит самостоятельности, говорится в сюжете ТСН. Самый старший, 13-летний Юра, пока дети сейчас болеют, находится у тети, потому что его организм ослаблен после пересадки почки весной 2022-го года. Временно у бабушки и самая маленькая 2-месячная девочка.

Владимир - боец "Азова", пошел добровольцем бороться с оккупантами, но побратимов пришлось покинуть, когда узнал о гибели брата и его жены. Смерть супругов потрясла всю общину.

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Когда у детей спросили, с кем бы они хотели жить, они выбрали дядю Володю. "Они захотели, чтобы я с ними жил постоянно, чтобы я уже не ехал на войну", — говорит он. Мужчина и готовит сам, и убирает, и все делает по хозяйству.

Погибшие тоже из многодетных семей, поэтому помощников у Владимира хватает. Хоть тяжело и самим родственникам, но они пытаются утешить детей. "Когда наступает вечер, бывает, кто-то из детей замкнется в себе. И надо подходить и говорить, и утешать", — признается Владимир. Свои планы он поставил на паузу, даже свадьбу, пока девушка не познакомится с детьми.

Гибель супругов в Житомирской области

7 декабря в Олевской общине Житомирской области на мине подорвался автомобиль, в котором ехали супруги, и восемь детей остались сиротами. В полиции сообщали, что погибшему мужчине 38 лет, а его жене - 32 года.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что в семье Дубовец из Житомирской области осиротели восемь детей. Тогда чиновница говорила, что заявление на опекунство подал родной дядя.

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