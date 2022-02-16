Сейчас беглецов разыскивают правоохранители.

На Закарпатье из изолятора временного содержания сбежали двое задержанных мужчин, проходит полицейская спецоперация.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, правоохранители разыскивают 29-летних жителей Виноградова - Владислава Танчинца и Анатолия Спирова, которые этой ночью сбежали из-под стражи.

"Напали на конвоира и дежурного, после чего скрылись в неизвестном направлении. ... Просим граждан, кому известно местопребывание указанных фигурантов, безотлагательно сообщить об этом на линию "102". Анонимность гарантируем", - говорится в сообщении.

На поиски беглецов ориентированы все наряды полиции региона, также соответствующие мероприятия проводят оперативные подразделения.

Ранее УНИАН писал, как в Дании осужденный за убийство журналистки изобретатель попытался сбежать из тюрьмы.

А в Бразилии умер наркоторговец, который пытался сбежать из тюрьмы под видом своей дочери.

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