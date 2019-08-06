В Бразилии умер наркоторговец, пытавшийся сбежать из тюрьмы под видом своей дочери (фото)

Клаувину да Силва совершил самоубийство в одиночной камере.

Бразильский преступник Клаувину да Силва, осужденный за наркоторговлю, найден мертвым в тюрьме спустя три дня после того, как он попытался сбежать из заключения под видом женщины.

Читайте такжеВ сопровождавшем президента Бразилии на саммит G20 самолете нашли 39 кг кокаина

Власти тюрьмы в штате Рио-де-Жанейро заявили, что 42-летний да Силва совершил самоубийство в одиночной камере, передает Медуза со ссылкой на BBC News.

3 августа Клаувину да Силва пытался сбежать из тюрьмы под видом своей 19-летней дочери. Для этого он надел парик, силиконовую маску, очки и розовую майку. При попытке к бегству его задержали.

Клаувину да Силва был осужден на 73 года и 10 месяцев заключения за наркоторговлю.

Ранее УНИАН сообщал, что несколько вооруженных людей 25 июля совершили ограбление в грузовом терминале международного аэропорта Сан-Паулу в Бразилии, похитив 750 килограмм золота и других драгоценных металлов.