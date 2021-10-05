Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве.

В Белой Церкви мужчина забил соседа до смерти табуреткой и кочергой, прокуратура сообщила ему о подозрении в умышленном убийстве.

Об этом на своем сайте сообщает прокуратура Киевской области.

"По данным следствия, 3 октября в с. Винаровка Белоцерковского района Киевской области двое мужчин употребляли алкогольные напитки в доме одного из них. Впоследствии между ними произошел конфликт, в ходе которого 74-летний хозяин дома нанес не менее семи ударов табуреткой в область головы 63-летнему гостю, от чего последний упал на пол. Далее подозреваемый взял металлическую кочергу и нанес ею еще не менее трех ударов потерпевшему. От полученных травм мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры жителю Белоцерковского района сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства знакомого (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляется следователями Белоцерковского РУП ГУНП в Киевской области.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее на Закарпатье задержали отчима, убившего 10-летнюю падчерицу.

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Автор: Наталья Хаджи