Подозреваемый рассказал, что не имел опыта вождения авто.

В городе Конотоп Сумской области 27 летний мужчина возвращался домой на рассвете навеселе, решил подъехать на чужом ВАЗе, попал в аварию и нарвался на владельца машины.

Молодой человек открыл авто подручными средствами, завел без ключа и врезался в забор, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты узнали, что грохот от удара услышал владелец машины. Он задержал мужчину и вызвал сотрудников полиции.

Подозреваемый не оказывал сопротивление во время задержания. Молодой человек признался, что не имел опыта управления авто.Читайте такжеЗавлекал детей и насиловал: в Сумской области будут судить известного фотографа (фото)

В Украине предусмотрена уголовная ответственность за незаконное завладение транспортным средством – это ст. 289 Уголовного кодекса. Максимальное наказание за такое правонарушение – до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Харькове оштрафовали блогера, который снимал на видео то, как дерзко нарушал правила дорожного движения, а ролики выкладывал в Instagram. В частности, он снял на видео, как ездит по дороге "на ковре".

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