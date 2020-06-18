На ривненском СТО нашли оружие, янтарь и разыскиваемый Range Rover

Транспортное средство с киевской регистрацией имело явные признаки подделки номерных агрегатов.

У ривненского предпринимателя правоохранители во время санкционированного обыска на автосервисе обнаружили гранатомет, гранаты, янтарь и разыскиваемый Range Rover.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области, обыск у 53-летнего жителя областного центра проводился вчера в рамках уголовного производства по факту незаконного завладения транспортным средством.

Так, по результатам проведенных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли в гаражном боксе СТО на улице Строителей реактивный противотанковый гранатомет, три гранаты (РГО, Ф-1 и РГД-5), два запала, один дистанционный запал и пять полиэтиленовых пакетов с камнями янтаря-сырца общим весом 24 килограмма.

Кроме того, следователи изъяли и внедорожник Range Rover, который находится в розыске как похищенный. Транспортное средство с киевской регистрацией имело явные признаки подделки номерных агрегатов.

По фактам незаконного хранения боеприпасов, янтаря-сырца и подделки номеров узлов и агрегатов транспортного средства начато досудебные расследования по части 1 статьи 263, части 1 статьи 240-1, статье 290 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовных производств назначены экспертизы, по результатам которых будет приниматься соответствующее процессуальное решение. Решается также вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Следственные действия продолжаются.

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